Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Стал известен рейтинг ассоциаций УЕФА после окончания матчей 2-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы.



На этой неделе «Зенит» на своём поле обыграл португальскую «Бенфику» (3:1), а «Локомотив» дома проиграл испанскому «Атлетико» (0:2). «Краснодар» дома потерпел поражение со счётом 1:2 в матче с испанским «Хетафе», а московский ЦСКА на своём поле проиграл испанскому «Эспаньолу» (0:2).



Таблица коэффициентов УЕФА



1. Испания — 88,426

2. Англия — 76,891

3. Германия — 60,641

4. Италия — 59,796

5. Франция — 51,582

6. Россия — 43,549

7. Португалия — 42,849

8. Бельгия — 35,100

9. Нидерланды — 31,750

10. Украина — 31,500.



Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.