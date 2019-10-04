Бордалас: «Краснодар» создал больше моментов, поэтому нам было тяжело в конце

Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» (2:1).

«Я доволен тем, как наша команда провела первый тайм. Мы хорошо прессинговали, отбирали мяч, забили гол. Второй тайм тоже выдался неплохим, но «Краснодар» всё же создал нам некоторые проблемы. Второй тайм «Краснодар» провел чуть лучше, они делали всё возможное, чтобы выиграть. У них было больше голевых моментов, чем у нашей команды, поэтому нам было тяжело играть в концовке матча. Когда «Краснодар» забил гол, команду поддержал стадион, это был фантастический момент. Эта игра была интересной, замечательно, что она сложилась в нашу пользу.



Никогда не бывает лёгких матчей, нет удобных команд. Ни одна команда не дарит победу просто так. После крупного поражения «Краснодар», конечно, хотел выиграть, особенно при поддержке трибун, но нам удалось сегодня одержать победу.



Тимор очень опытный игрок, он хорошо показал себя в предыдущих матчах. Конечно, эта красная карточка была для нас неожиданной, но нам нужно просто принять это и двигаться дальше.



У нас не так много опыта, как у других команд в группе. Да, сейчас у нас 6 очков в группе, и мы очень рады второй победе, тем более против такого сильного соперника. Мы двигаемся в правильном направлении, но нам ещё многое предстоит сделать.



Ари – очень важный игрок для «Краснодара». Когда он вышел на поле, то создал нам много проблем. Ари очень умный и сильный футболист, он показывает хороший футбол. Сегодня он участвовал во всех отборах, всячески пытался помочь команде и забил хороший гол.



У «Краснодара» фантастический стадион, раньше видели его только по телевизору. Клубу и болельщикам очень повезло иметь такую футбольную арену в своём городе. В Испании также есть большие красивые стадионы, но не могу ни с кем сравнить краснодарский стадион. Могу сказать, что нам всем очень понравилось здесь. У «Краснодара» есть черты испанских клубов. Думаю, в испанской лиге «Краснодар» занимал бы высокие позиции», — передаёт слова Бордаласа корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.