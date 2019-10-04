Д. Уткин: Лига Европы так же важна для «Краснодара», как и чемпионат России

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Хетафе» (1:2).

«Недоволен тем, как я сыграл, потому что я не забил один из решающих моментов, когда мы могли сравнять счёт. Во втором тайме команда играла лучше, чем в первом. Не знаю, почему первый тайм выдался таким плохим, я не был тогда на поле, со стороны тяжело судить. Сейчас тяжело сказать, почему именно не удалось выиграть. Думаю, что все победы ещё впереди.

Время матча вообще не играет никакой роли, лично на мне оно никак не сказывается. Мы все профессионалы, все привыкли играть в любых условиях и в любое время.

Повторюсь, сложно сейчас говорить о том, почему мы проигрываем в еврокубках уже 4 раз подряд. Недооценки соперника точно нет, так как мы всегда детально разбираем команду, против которой нам предстоит сыграть. Наверно, мне тяжело судить, так как я не такой опытный игрок.

Нет разницы между «Хетафе», которого мы ждали, и «Хетафе» который вышел на поле. Мы ждали такой агрессивной борьбы на каждом участке поля.

Я выкладываюсь на 100%, когда выхожу на поле, это я точно могу сказать. Оценивать мою игру может только тренер.

Не думаю, что «Краснодару» стоит сконцентрироваться на каком-то одном турнире. Лига Европы так же важна для нас, как и чемпионат России. Что касается предстоящего матча со «Спартаком», конечно, у нас ещё остались силы на эту игру», — передаёт слова Уткина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.