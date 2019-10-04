Мартынович: «Хетафе» слишком просто забил «Краснодару» второй гол

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Хетафе» (1:2).

«Надо реализовывать моменты. В Лиге Европы их много не будет, надо потрепетнее к ним относиться. Что касается пропущенных мячей, то второй гол — это вообще слишком просто было. Слишком просто нам забили.

«Хетафе» — команда неприятная, но в любом случае это футбол. Надо быстрее было мяч передвигать, чтобы они не успевали фолить. В первом тайме это плохо получалось, во втором перестроились, и было лучше. Но всё равно надо доводить до положительного результата», — сказал Мартынович в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Быки», не набрав ни одного очка, занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. В 3-м туре «Краснодар» сыграет с турецким «Трабзонспором». Встреча состоится в Трабзоне на стадионе «Хюсейин Авни Акер» 24 октября, начало — в 22:00 мск.