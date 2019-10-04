Мбаппе назвал Верратти «рюкзаком Ибрагимовича»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пошутил над партнёром по команде Марко Верратти. Итальянский полузащитник в «Инстаграме» опубликовал поздравление с днём рождения бывшему форварду «ПСЖ» Златану Ибрагимовичу, которому 3 октября исполнилось 38 лет.
Верратти выложил в соцсети фотографию, на которой изображено совместное празднование гола с Ибрагимовичем. На снимке Верратти отмечает забитый Ибрагимовичем мяч, запрыгнув ему на спину.
«Ты его рюкзак?» — написал под фото комментарий Мбаппе.
Ибрагимович выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год, став в его составе четырёхкратным чемпионом Франции. В настоящее время швед защищает цвета «Лос-Анджелес Гэлакси».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» marco_verratti92.
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