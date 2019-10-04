Форвард «Эспаньола» У Лэй — первый футболист из Китая, забивший в еврокубках

Нападающий «Эспаньола» У Лэй, отличившийся в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА, стал первым китайским футболистом, который забил в основной сетке еврокубков, сообщает сайт УЕФА.
Встреча ЦСКА – «Эспаньол» прошла 3 октября на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На 64-й минуте матча 27-летний китаец откликнулся на разрезающую передачу Матиаса Варгаса и реализовал свой момент.
Китайские футболисты уже забивали в квалификации еврокубков. Гол бывшего игрока «Шанхай СИПГ», на счету которого 64 матча за сборную, стал первым для китайского футбола в основной стадии клубных турниров УЕФА.
Счёт голам китайцев в еврокубках открыл Сунь Цзихай. Он отличился в составе «Манчестер Сити» в матче с валлийским ТНС в квалификации Кубка УЕФА 14 августа 2003 года. Следующих голов пришлось ждать 10 лет. В квалификации Лиги Европы УЕФА в сезоне-2013/14 Ван Чу забил в обоих матчах люксембургского «Женесс Эш» против финского ТПС.
У Лэй стал не только автором первого китайского гола на групповом этапе, но и повторил два других национальных достижения. Поскольку ранее он отличился и в квалификации Лиги Европы, то по числу голов в турнирах УЕФА он догнал Ван Чу. А по количеству матчей в еврокубках сравнялся с другим рекордсменом, бывшим игроком ПСВ и «Аустрии» Сунь Сяном. У них по восемь игр. У Лэй имеет все шансы стать единоличным обладателем этих рекордов.
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