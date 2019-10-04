В Таиланде забили уникальный гол двойным ударом «ножницами». Видео

Удивительный гол был забит в матче 25-го тура чемпионата Таиланда между командами «Нахон Ратчасима» и «Бурирам Юнайтед».
На 4-й компенсированной к основному времени встречи минуте, когда счёт был 3:1 в пользу гостей, хозяйская команда проводила атаку в надежде избежать поражения. В ходе наступления мяч был направлен в штрафную площадь соперника. На передачу откликнулись сразу двое игроков «Нахон Ратчасима». Более того – оба футболиста приняли нестандартное решение пробить по мячу ударом «ножницами». Несмотря на потенциальную помеху для каждого из них, мяч в итоге оказался в воротах. Гол в итоге был записан на одного из пробивавших.
Красивый гол не помог «Нахон Ратчасима» избежать проигрыша. Итоговый счёт – 2:3.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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