Суарес пропустит матчи Уругвая и пройдёт курс лечения на базе «Барселоны»

Во время перерыва на матчи сборных нападающий Луис Суарес останется в расположении «Барселоны» и пройдёт курс лечения, сообщает официальный сайт каталонского клуба.



Таким образом, Суарес пропустит два товарищеских матча сборной Уругвая с командой Перу, которые пройдут 12 и 15 октября.



Напомним, Суарес отыграл все 90 минут в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1), став автором победного дубля. Он также вошёл в сборную неделе по версии авторитетного статистического портала WhoScored.



Отмечается, что решение принято по взаимному согласию медицинских служб «Барселоны» и национальной команды Уругвая. Нападающий пройдёт курс лечения и будет тренироваться по индивидуальной программе на базе клуба.