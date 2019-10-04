Суарес пропустит матчи Уругвая и пройдёт курс лечения на базе «Барселоны»
Во время перерыва на матчи сборных нападающий Луис Суарес останется в расположении «Барселоны» и пройдёт курс лечения, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Таким образом, Суарес пропустит два товарищеских матча сборной Уругвая с командой Перу, которые пройдут 12 и 15 октября.
Напомним, Суарес отыграл все 90 минут в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1), став автором победного дубля. Он также вошёл в сборную неделе по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Отмечается, что решение принято по взаимному согласию медицинских служб «Барселоны» и национальной команды Уругвая. Нападающий пройдёт курс лечения и будет тренироваться по индивидуальной программе на базе клуба.
- 4 октября 2019
-
10:06
-
10:05
-
09:48
-
09:40
-
09:25
-
09:17
-
09:00
-
08:10
-
07:32
-
06:44
-
05:44
-
04:36
-
04:06
-
02:55
-
02:24
-
02:01
-
01:56
-
01:34
-
01:05
-
00:59
-
00:49
-
00:40
-
00:35
-
00:25
-
00:24
-
00:10
-
00:01
-
00:01
- 3 октября 2019
-
23:55
-
23:54
-
23:49
-
23:29
-
23:24
-
23:19
-
23:09
Партнерский контент