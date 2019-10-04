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Суарес пропустит матчи Уругвая и пройдёт курс лечения на базе «Барселоны»

Суарес пропустит матчи Уругвая и пройдёт курс лечения на базе «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Во время перерыва на матчи сборных нападающий Луис Суарес останется в расположении «Барселоны» и пройдёт курс лечения, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Таким образом, Суарес пропустит два товарищеских матча сборной Уругвая с командой Перу, которые пройдут 12 и 15 октября.

Напомним, Суарес отыграл все 90 минут в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1), став автором победного дубля. Он также вошёл в сборную неделе по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Отмечается, что решение принято по взаимному согласию медицинских служб «Барселоны» и национальной команды Уругвая. Нападающий пройдёт курс лечения и будет тренироваться по индивидуальной программе на базе клуба.

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