Петров вышел на 3-е место по количеству минут, сыгранных за «Краснодар»

Защитник Сергей Петров вышел на 3-е в истории «Краснодара» место по количеству времени, проведённого на поле в официальных матчах команды, сообщается на сайте клуба.
Он сыграл 16 138 минут, обойдя Андреаса Гранквиста. Больше Петрова за «Краснодар» сыграли только Юрий Газинский и Александр Мартынович.
Вчера, 3 октября, «Краснодар» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы уступил на своём поле испанскому клубу «Хетафе» со счётом 1:2. Первый мяч забил нападающий Родригес Анхель на 35-й минуте. В середине второго тайма он оформил дубль. Спустя восемь минут разницу в счёте сократил форвард российского клуба Ари. В концовке матча испанская команда осталась в меньшинстве из-за удаления полузащитника Давида Тимора, но «быки» не сумели уйти от поражения.
- 4 октября 2019
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