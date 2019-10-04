«МЮ» впервые в своей истории ни разу не попал по воротам в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» не сумел одолеть «АЗ Алкмар» в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы, который состоялся накануне, 3 октября, на стадионе «Карл Джинс» в Гааге и завершился со счётом 0:0.



В этой встрече «красные дьяволы» не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Как сообщает Opta, это первый случай в истории манкуниацев, когда они ни разу не попали по воротам соперника в матче Лиги Европы.



«Манчестер Юнайтед», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы L. «АЗ Алкмар» (2) — на 3-м месте. В 3-м туре английский клуб на выезде сыграет с белградским «Партизаном». Голландцам предстоит домашняя встреча с казахстанской «Астаной». Оба матча состоятся 24 октября.

Оуэн: «Манчестер Юнайтед» теперь команда среднего звена