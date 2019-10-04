«Сегодня футбол стал чуть меньше похожим на себя». Иньеста обратился к Маркизио

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», в своём «твиттере» обратился к экс-хавбеку сборной Италии Клаудио Маркизио, который принял решение завершить профессиональную карьеру.
«Мне нравилось наблюдать за твоей игрой, но ещё больше – играть против тебя. Сегодня футбол стал чуть меньше похожим на себя. Большое спасибо тебе за всё, Клаудио», — говорится в сообщении Иньесты.
Ранее сообщалось, что Маркизио также рассматривает вариант с продолжением карьеры. В его услугах были заинтересованы «Монако» и «Рейнджерс». Также появлялась информация, что хавбек может вернуться в «Ювентус».
Летом 2018 года Клаудио перешёл в «Зенит» на правах свободного агента, а 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
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