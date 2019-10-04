Азербайджан пожаловался в УЕФА на дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) направила жалобу в УЕФА по поводу инцидента в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» — «Карабах».



На 30-й минуте игры, после второго гола «Карабаха», над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики. Судья решил приостановить матч. Игра возобновилась после вынужденного перерыва, продолжавшегося менее 20 минут. Министр спорта Люксембурга извинился перед азербайджанской командой и болельщиками «Карабаха» от имени правительства своей страны за инцидент.



«Руководство АФФА немедленно связалось с УЕФА и выразило обеспокоенность по поводу инцидента. Кроме того АФФА уже направила жалобу в УЕФА с просьбой провести надлежащее расследование. Футбол — это взаимоуважение, спортивный дух и равенство. К сожалению, некоторые силы рассматривают его как поле политических провокаций. Инцидент, с которым мы столкнулись на стадионе «Жози Бартель», также вызывает сомнения в безопасности наших игроков, и мы надеемся, что в будущем будут приняты соответствующие меры», — говорится в заявлении на сайте АФФА.



Матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» — «Карабах» завершился победой гостей со счётом 4:1.