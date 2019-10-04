Крыховяк — лучший игрок «Локомотива» в сентябре по мнению болельщиков

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан болельщиками клуба лучшим игроком «железнодорожников» в сентябре, сообщается на официальном сайте красно-зелёных.

Крыховяк набрал 79,6% голосов. На втором месте расположился нападающий Фёдор Смолов (7,43%), третьим стал полузащитник Дмитрий Баринов (5,78%). Далее расположились Жоау Мариу (5,35%) и Ведран Чорлука (1,84%). Всего в голосовании приняли участие 14 423 человека.



В сентябре Крыховяк провёл за «Локомотив» четыре матча. Он забил три мяча «Сочи», «Зениту» и «Байеру», а также сделал голевую передачу в игре с «Оренбургом».

Фото доступно на странице «Локомотива» в «Твиттере».

Крыховяк также был признан лучшим игроком «железнодорожников» в августе, в июле лучшим стал защитник Соломон Кверквелия.