Крыховяк — лучший игрок «Локомотива» в сентябре по мнению болельщиков

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан болельщиками клуба лучшим игроком «железнодорожников» в сентябре, сообщается на официальном сайте красно-зелёных.
Крыховяк набрал 79,6% голосов. На втором месте расположился нападающий Фёдор Смолов (7,43%), третьим стал полузащитник Дмитрий Баринов (5,78%). Далее расположились Жоау Мариу (5,35%) и Ведран Чорлука (1,84%). Всего в голосовании приняли участие 14 423 человека.
В сентябре Крыховяк провёл за «Локомотив» четыре матча. Он забил три мяча «Сочи», «Зениту» и «Байеру», а также сделал голевую передачу в игре с «Оренбургом».
Фото доступно на странице «Локомотива» в «Твиттере».
Крыховяк также был признан лучшим игроком «железнодорожников» в августе, в июле лучшим стал защитник Соломон Кверквелия.
- 4 октября 2019
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