Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов пропустит около трёх недель из-за травмы
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, получивший травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2), пропустит около трёх недель.
«У Жемалетдинова по данным МРТ диагностировано частичное повреждение одной из мышц задней поверхности бедра. Ориентировочные сроки восстановления составляют около трёх недель. В сборную, понятно, он не едет, а будет восстанавливаться в медицинском центре команды в Баковке. Команда желает ему скорейшего выздоровления», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «железнодорожников».
23-летний футболист 1 октября был впервые вызван в сборную России, которой предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра.
- 4 октября 2019
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