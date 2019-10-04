Польский журналист: Жамалетдинов может вернуться в ЦСКА, его трансфер провальный

Матеуш Сквиравски, журналист крупнейшего польского спортивного издания Wirtualna Polska, рассказал о перспективах в «Лехе» нападающего Тимура Жамалетдинова, права на которого принадлежат ЦСКА.



«После этого сезона он, возможно, вернётся в ЦСКА – в настоящий момент «Лех» не хочет его выкупать. К сожалению, этот трансфер получился провальным. Когда его покупали, клуб думал, что Тимур очень талантлив, и хотел его протестировать. Может, у него и правда большой потенциал – кто знает. В сборной Польши есть Левандовски, Милик, но номер один всё равно Леви. Так же и в «Лехе» с Гюткьером», — сказал Сквиравски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого выступал с 2017 года. В январе этого года 22-летнего форварда арендовал «Лех». В нынешнем сезоне Тимур принял участие в 2 матчах чемпионата Польши, в которых не отметился результативными действиями.