Мамаев: в «Ростове» приняли как дома, всё супер

Новичок «Ростова» Павел Мамаев провёл первую тренировку в общей группе и рассказал, как даются ему занятия после длительной паузы. Кроме того полузащитник поблагодарил всех за тёплый приём.



«Впечатления отличные, всё супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днём прибавляю. Сегодня у ребят лёгкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними.



Приняли как дома, всё супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.



Большое спасибо болельщикам «Ростова», которые пишут в соцсетях слова поддержки. Если честно, не ожидал такого тёплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка», — приводит слова Мамаева пресс-служба клуба.

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