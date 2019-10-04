Мамаев: в «Ростове» приняли как дома, всё супер
Новичок «Ростова» Павел Мамаев провёл первую тренировку в общей группе и рассказал, как даются ему занятия после длительной паузы. Кроме того полузащитник поблагодарил всех за тёплый приём.
«Впечатления отличные, всё супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днём прибавляю. Сегодня у ребят лёгкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними.
Приняли как дома, всё супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.
Большое спасибо болельщикам «Ростова», которые пишут в соцсетях слова поддержки. Если честно, не ожидал такого тёплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка», — приводит слова Мамаева пресс-служба клуба.
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