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Дасаев, Шавло и другие ветераны «Спартака» провели акцию памяти Черенкова. Фото

Дасаев, Шавло и другие ветераны «Спартака» провели акцию памяти Черенкова. Фото
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 4 октября, в Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония памяти легендарного футболиста «Спартака» Фёдора Черенкова, который умер пять лет назад.

В акции приняли участие известные ветераны «Спартака», дочь Фёдора Черенкова Анастасия, воспитанники клуба, президент детско-юношеской академии Сергей Родионов, а также бывший вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.

Главные кадры церемонии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.

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