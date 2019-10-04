Дасаев, Шавло и другие ветераны «Спартака» провели акцию памяти Черенкова. Фото
Сегодня, 4 октября, в Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония памяти легендарного футболиста «Спартака» Фёдора Черенкова, который умер пять лет назад.
В акции приняли участие известные ветераны «Спартака», дочь Фёдора Черенкова Анастасия, воспитанники клуба, президент детско-юношеской академии Сергей Родионов, а также бывший вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.
Главные кадры церемонии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.
- 4 октября 2019
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