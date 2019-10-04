Гнабри признан игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри был признан лучшим футболистом игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
В голосовании по итогам 2-го тура соревнования 24-летний хавбек опередил нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, защитника дортмундской «Боруссии» Ашрафа Хакими и форварда «Брюгге» Эммануэля Денниса.
Гнабри стал главным героем матча между «Тоттенхэм Хотспур» и «Баварией», который состоялся в Лондоне на домашнем стадионе «шпор». Сержу удалось отличиться четырьмя голами в период с 53-й по 88-ю минуту, а мюнхенская команда по итогам встречи одержала победу с разгромным счётом 7:2.
С расписанием нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».
Парень, который уничтожил «Тоттенхэм». 4 года назад Серж был никому не нужен
Главный герой недели в ЛЧ.
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