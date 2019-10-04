Серебряный призёр Олимпиады Промис скончался в США в возрасте 31 года

Федерация футбола Нигерии в своём официальном «твиттере» сообщила о смерти бывшего нападающего национальной команды Исаака Промиса в возрасте 31 года.



«Мы с сожалением узнали о внезапной кончине бывшего нападающего сборной Нигерии Исаака Промиса. Исаак был капитаном олимпийской сборной на играх в Китае, где команде удалось завоевать серебряные медали. Сейчас наши мысли и молитвы с семьёй Промиса. Пусть его душа покоится с миром, аминь», — говорится в сообщении федерации.



Промис начал карьеру в 2005 году в составе «Генчлербирлиги», а в последующие 12 лет выступал за другие турецкие клубы, среди которых «Трабзонспор», «Антальяспор» и «Карабюкспор». В 2014 году форвард также успел провести четыре матча за катарскую команду «Аль-Ахли», а в 2018 году перебрался в США, где до последнего времени защищал цвета клубов из второй по силе национальной лиги. В сборную Нигерии Исаак вызывался в 2009 году.