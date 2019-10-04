Полиция Турции заставила немецких болельщиков сдать флаги с изображением креста

Турецкая полиция перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1) забрала у немецких болельщиков флаги, сообщает Stuttgarter Zeitung.
Как отмечается, это произошло из-за присутствия на полотнах «христианских символов». У фанатов «Боруссии» были флаги с изображением герба родного города, на котором присутствует изображение креста.
Спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль раскритиковал действия полиции, назвав их диктаторскими, и заявил, что клуб намерен обратиться в УЕФА.
«Меня очень огорчает, что в 2019 году в Европе полиция может определять, какие флаги попадут на стадион. Такого правила не существует», — подчеркнул Эберль.
Также, по его словам, двое фанатов «Боруссии» были задержаны и находятся под стражей по обвинению в избиении сотрудников полиции. Видеозапись доказала обратное.
- 4 октября 2019
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