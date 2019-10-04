В Москве проходит Sport Leaders Global Forum 2019

В Москве успешно завершился первый день спортивного бизнес-события года Sport Leaders Global Forum 2019. В рамках насыщенной деловой программы лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков, актёр и спортсмен Андрей Свиридов и известный спортивный блогер Алексей Столяров поговорили о том, что необходимо профессиональным спортсменам для того, чтобы оставаться успешными и после завершения спортивной карьеры.
Дискуссионная панель «Песнь льда и пламени – хоккей против футбола» столкнула в жарких спорах представителя испанской Ла Лиги, профессиональных футболиста и хоккеиста, экс-пресс-атташе донецкого «Шахтёра» и директора по коммуникациям Российской Премьер-Лиги. В медиабаттле с ютубером и телеграмером спорили традиционные спортивные медиа с 95-летней историей, а представители крупных коммерческих брендов аргументировали полезность инвестиций в спорт. На питч-деске спортивных стартапов Sport Leaders яблоку было негде упасть – 10 ярких проектов упорно боролись за победу. В результате верх одержал перспективный Roboseller – платформа для спортивных школ и образовательных центров.
А в конце дня был подведён итог экспертной премии Sport Leaders Awards. В 20 номинациях были представлены лучшие по мнению ведущих экспертов рынка проекты в спорте за последние полтора года. В числе лауреатов — UFC, футбольный «Локомотив», хоккейные «Авангард» и СКА, РФС и другие.
- 4 октября 2019
-
16:29
-
16:29
-
16:16
-
15:59
-
15:46
-
15:22
-
15:07
-
15:02
-
14:39
-
14:24
-
14:17
-
13:57
-
13:49
-
13:45
-
13:39
-
13:34
-
13:18
-
13:13
-
13:04
-
12:48
-
12:37
-
12:35
-
12:25
-
12:22
-
11:55
-
11:50
-
11:35
-
11:19
-
11:17
-
10:54
-
10:41
-
10:30
-
10:30
-
10:06
-
10:05