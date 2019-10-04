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АПЛ определила кандидатов на звание лучшего игрока сентября

АПЛ определила кандидатов на звание лучшего игрока сентября
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига назвала кандидатов на звание лучшего игрока месяца по итогам сентября, сообщает официальный сайт турнира.

Номинантами стали: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Рикарду Перейра («Лестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»), Каллум Уилсон («Борнмут»).

Напомним, в сентябре «Ливерпуль» одержал победу в трёх встречах английской Премьер-лиги. В настоящий момент подопечные Юргена Клоппа лидируют, не потеряв ни одного очка. Второе место после семи туров занимает «Манчестер Сити». На третьей строчке в турнирной таблице расположился «Лестер Сити».

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