АПЛ определила кандидатов на звание лучшего игрока сентября
Английская Премьер-лига назвала кандидатов на звание лучшего игрока месяца по итогам сентября, сообщает официальный сайт турнира.
Номинантами стали: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Рикарду Перейра («Лестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»), Каллум Уилсон («Борнмут»).
Напомним, в сентябре «Ливерпуль» одержал победу в трёх встречах английской Премьер-лиги. В настоящий момент подопечные Юргена Клоппа лидируют, не потеряв ни одного очка. Второе место после семи туров занимает «Манчестер Сити». На третьей строчке в турнирной таблице расположился «Лестер Сити».
- 4 октября 2019
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