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«Динамо» укрепило лидерство в первенстве «молодёжек», одержав 9-ю победу подряд

«Динамо» укрепило лидерство в первенстве «молодёжек», одержав 9-ю победу подряд
Футбол / РПЛ 0

В 12-м туре молодёжного первенства России «Оренбург» принимал «Динамо». Матч состоялся на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился со счётом 1:3.

Гости вышли вперёд под занавес первого тайма, на 45-й минуте. Автором гола стал полузащитник Игорь Школик. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте, бело-голубые удвоили преимущество усилиями хавбека Ильи Гоманюка. Спустя 12 минут полузащитник хозяев Александр Богомолов сократил разрыв в счёте. На 77-й минуте защитник московской команды Илья Калачёв поставил точку в противостоянии.

«Динамо» одержало девятую победу подряд и, набрав 28 очков, укрепило своё лидерство в молодёжном первенстве. Теперь бело-голубые опережают ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на пять очков. При этом «железнодорожникам» ещё предстоит провести свой матч в 12-м туре.

С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
04 октября 2019, пятница. 13:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо-мол.
Москва
0:1 Школик – 45+1'   0:2 Гоманюк – 50'   1:2 Богомолов – 62'   1:3 Калачёв – 77'

Результаты других матчей дня:

«Сочи» – «Крылья Советов» – 2:3
«Рубин» – «Тамбов» – 2:3
«Уфа» – «Ахмат» – 1:5.

Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
04 октября 2019, пятница. 11:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
2 : 3
Крылья Советов-мол.
Самара
0:1 Соколов – 26'   0:2 Тюрин – 40'   0:3 Молчанов – 49'   1:3 Колдунов – 77'   2:3 Макеев – 78'
Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
04 октября 2019, пятница. 12:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
2 : 3
Тамбов-мол.
Тамбов
0:1 Ермилов – 43'   1:1 Смелов – 45' (пен)   2:1 Большаков – 57' (автогол)   2:2 Меренчуков – 86'   2:3 Меренчуков – 90'
Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
04 октября 2019, пятница. 14:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
Окончен
1 : 5
Ахмат-мол.
Грозный
0:1 Садулаев – 17'   0:2 Хакиев – 25'   0:3 Абзаев – 53'   0:4 Садулаев – 61' (пен)   1:4 Комендантов – 69'   1:5 Садулаев – 75'
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