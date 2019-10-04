«Динамо» укрепило лидерство в первенстве «молодёжек», одержав 9-ю победу подряд

В 12-м туре молодёжного первенства России «Оренбург» принимал «Динамо». Матч состоялся на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился со счётом 1:3.
Гости вышли вперёд под занавес первого тайма, на 45-й минуте. Автором гола стал полузащитник Игорь Школик. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте, бело-голубые удвоили преимущество усилиями хавбека Ильи Гоманюка. Спустя 12 минут полузащитник хозяев Александр Богомолов сократил разрыв в счёте. На 77-й минуте защитник московской команды Илья Калачёв поставил точку в противостоянии.
«Динамо» одержало девятую победу подряд и, набрав 28 очков, укрепило своё лидерство в молодёжном первенстве. Теперь бело-голубые опережают ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на пять очков. При этом «железнодорожникам» ещё предстоит провести свой матч в 12-м туре.
С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
Результаты других матчей дня:
«Сочи» – «Крылья Советов» – 2:3
«Рубин» – «Тамбов» – 2:3
«Уфа» – «Ахмат» – 1:5.
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