У Марсело рецидив травмы шеи, «Реал» остался без левых защитников

Защитник мадридского «Реала» Марсело вновь получил травму, сообщает Marca.
У 31-летнего футболиста случился рецидив травмы шеи, полученной ещё в середине сентября. Из-за того повреждения бразилец не смог принять участия в матчах с «Пари Сен-Жермен», «Севильей», «Осасуной» и «Атлетико». Теперь Марсело предстоит пропустить встречу с «Гранадой» в 8-м туре испанской Примеры.
Таким образом, в преддверии матча чемпионата «Реал» остался без левых защитников. Ранее повреждения получили Ферлан Менди и Начо Фернандес.
Матч «Реал» – «Гранада» состоится завтра, 5 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. После семи туров «сливочные» занимают первое место в турнирной таблице первенства и опережают своего будущего соперника на одно очко.
- 4 октября 2019
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