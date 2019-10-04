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Дешам: если Лэмпард вновь попросит не вызывать Канте, попрошу чаще ставить Жиру

Дешам: если Лэмпард вновь попросит не вызывать Канте, попрошу чаще ставить Жиру
Футбол / Англия 0

Тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что готов попросить наставника «Челси» Фрэнка Лэмпарда чаще использовать на поле форварда Оливье Жиру.

Дешам, который вызвал в сборную другого игрока «Челси» Н’Голо Канте, пошутил, что за это Лэмпард мог бы чаще ставить Жиру в основной состав синих.

«Лэмпард просил меня не вызывать Канте в сборную во время последнего перерыва. Если это всё ещё в силе, я позвоню ему и взамен попрошу чаще давать играть Жиру в «Челси».

Я не хочу просто так оставить в прошлом то, чего мы достигли вместе с Жиру. Он показал очень хорошие результаты, не говоря уже о том, что Оливье является третьим бомбардиром из действующих французских игроков. Надеюсь, его ситуация в клубе станет лучше», — приводит слова Дешама Goal.com.

Жиру, по мнению Дешама, является одним из ключевых игроков сборной. Форвард изо всех сил пытается вновь проявить себя на клубном уровне. Однако 33-летний футболист в этом сезоне сыграл всего 100 минут в английской Премьер-лиге и проигрывает конкуренцию Тэмми Абрахаму.

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