«Просто фантастика!» Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»
Известный американский актёр, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер оценил стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, на котором свои домашние матчи проводит «Зенит».
«Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время очень эффективный», — приводит слова Шварценеггера пресс-служба арены в «Твиттере».
Ранее стало известно, что на «Газпром Арене» состоится финал Лиги чемпионов сезона-2020/21. Заявка петербургского стадиона выиграла у «Альянц-Арены» в Мюнхене. Также он станет одним из мест проведения матчей чемпионата Европы 2020 года.
«Газпром Арена» была введена в эксплуатацию в конце 2016 года, а в апреле 2017 года стадион был открыт.
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