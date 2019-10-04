Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Веркотерен возглавил «Андерлехт»
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен возглавил «Андерлехт». 62-летний бельгийский специалист заключил соглашение на 2,5 года, сообщает пресс-служба клуба.
Веркотерен приступит к своим обязанностям со следующей недели. К ближайшему матчу команду будет готовить ассистент Йонас Де Рок.
Ранее «Андерлехт» возглавляли Саймон Дэвис и играющий тренер Венсан Компани. В начале нынешнего сезона было объявлено, что Компани сосредоточится на роли капитана, а обязанности наставника перейдут Дэвису. 39-летний валлиец продолжит работать в тренерском штабе команды.
Веркотерен возглавлял «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. В сезоне-2014/15 самарская команда под его руководством стала чемпионом Футбольной национальной лиги.
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