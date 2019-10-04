Головин стал вторым в голосовании за лучшего игрока «Монако» в сентябре

Полузащитник сборной России Александр Головин занял второе место в голосовании болельщиков за лучшего игрока «Монако» в сентябре, сообщает официальный «твиттер» монегасков.

Лучшим игроком команды в минувшем месяце признан форвард Ислам Слимани. Третьим стал ещё один нападающий Виссам Бен-Йеддер.

В сентябре «Монако» сыграл 5 матчей. На счету команды 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Слимани принял участие в 4 матчах. В его активе 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Головин играл во всех 5 встречах. Он забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу. Бен-Йеддер принял участие в 4 матчах. На его счету 4 забитых мяча.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает 12-е место. После 8 туров в активе команды 9 очков.