«Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену Вальверде
«Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Эрнесто Вальверде, сообщает TNT Sport со ссылкой на журналиста Фернандо Чиза.
Согласно информации источника, руководство каталонского клуба может отправить в отставку 55-летнего специалиста, если в ближайшее время результаты команды не улучшатся. Главным кандидатом ему на замену на «Камп Ноу» определили Марсело Гальярдо, который сейчас возглавляет «Ривер Плейт». Чемпион Испании уже контактировал с аргентинским тренером, но тот ответил, что до конца года сосредоточен на выступлениях своей команды.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает четвёртое место. В активе сине-гранатовых 13 очков после 7 туров.
СМИ выяснили, что Месси сказал игрокам «Барселоны» в перерыве матча с «Интером»
- 4 октября 2019
-
19:23
-
19:18
-
18:51
-
18:41
-
18:37
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
18:06
-
17:51
-
17:43
-
17:26
-
17:25
-
17:11
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:29
-
16:29
-
16:16
-
15:59
-
15:46
-
15:22
-
15:07
-
15:02
-
14:39
-
14:24
-
14:17
-
13:57
-
13:49
-
13:45
-
13:39
-
13:34
Партнерский контент