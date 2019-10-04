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«Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену Вальверде

«Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену Вальверде
Футбол / Испания 0

«Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Эрнесто Вальверде, сообщает TNT Sport со ссылкой на журналиста Фернандо Чиза.

Согласно информации источника, руководство каталонского клуба может отправить в отставку 55-летнего специалиста, если в ближайшее время результаты команды не улучшатся. Главным кандидатом ему на замену на «Камп Ноу» определили Марсело Гальярдо, который сейчас возглавляет «Ривер Плейт». Чемпион Испании уже контактировал с аргентинским тренером, но тот ответил, что до конца года сосредоточен на выступлениях своей команды.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает четвёртое место. В активе сине-гранатовых 13 очков после 7 туров.

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