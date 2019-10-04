Шавло — о Черенкове: сейчас таких трудно найти. Люди меряются машинами и дачами
Ветеран московского «Спартака» Сергей Шавло поделился воспоминаниями о партнёре по команде Фёдоре Черенкове.
Сегодня, 4 октября, исполняется пять лет со дня смерти знаменитого российского футболиста.
«Сейчас таких трудно найти. Наверное, они есть. Но тогда было по-другому. В наши дни всё доступно. Сейчас меряются машинами и дачами, а тогда — игрой», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Почти всю карьеру профессионального футболиста Черенков провёл в «Спартаке». Полузащитник выступал также за французский «Ред Стар». Вместе с московским клубом он трижды стал чемпионом СССР, один раз — чемпионом России, а также выиграл один Кубок страны. После завершения карьеры игрока Фёдор работал тренером в «Спартаке».
«Фёдор всегда мог отдать последнее». Как сейчас чтят память Черенкова
Спустя пять лет после смерти великого футболиста к нему на могилу приехало несколько поколений спартаковцев.
- 4 октября 2019
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