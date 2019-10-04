Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шавло — о Черенкове: сейчас таких трудно найти. Люди меряются машинами и дачами

Шавло — о Черенкове: сейчас таких трудно найти. Люди меряются машинами и дачами
Футбол / РПЛ 0

Ветеран московского «Спартака» Сергей Шавло поделился воспоминаниями о партнёре по команде Фёдоре Черенкове.

Сегодня, 4 октября, исполняется пять лет со дня смерти знаменитого российского футболиста.

«Сейчас таких трудно найти. Наверное, они есть. Но тогда было по-другому. В наши дни всё доступно. Сейчас меряются машинами и дачами, а тогда — игрой», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Почти всю карьеру профессионального футболиста Черенков провёл в «Спартаке». Полузащитник выступал также за французский «Ред Стар». Вместе с московским клубом он трижды стал чемпионом СССР, один раз — чемпионом России, а также выиграл один Кубок страны. После завершения карьеры игрока Фёдор работал тренером в «Спартаке».

«Фёдор всегда мог отдать последнее». Как сейчас чтят память Черенкова
Спустя пять лет после смерти великого футболиста к нему на могилу приехало несколько поколений спартаковцев.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019