Шавло — о Черенкове: сейчас таких трудно найти. Люди меряются машинами и дачами

Ветеран московского «Спартака» Сергей Шавло поделился воспоминаниями о партнёре по команде Фёдоре Черенкове.

Сегодня, 4 октября, исполняется пять лет со дня смерти знаменитого российского футболиста.

«Сейчас таких трудно найти. Наверное, они есть. Но тогда было по-другому. В наши дни всё доступно. Сейчас меряются машинами и дачами, а тогда — игрой», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Почти всю карьеру профессионального футболиста Черенков провёл в «Спартаке». Полузащитник выступал также за французский «Ред Стар». Вместе с московским клубом он трижды стал чемпионом СССР, один раз — чемпионом России, а также выиграл один Кубок страны. После завершения карьеры игрока Фёдор работал тренером в «Спартаке».