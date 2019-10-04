ЦСКА опубликовал информацию по травмам Дивеева и Магнуссона

Московский ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал информацию по травмам защитников Игоря Дивеева и Хёрдура Магнуссона, которые они получили в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
«Защитники ПФК ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче с «Эспаньолом», прошли обследования в пятницу днём. У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра. У Хёрдура Магнуссона выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Решение об участии футболистов в матче с «Ростовом» будет принято в день игры», — сказано в сообщении «армейского» клуба.
Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ростовом» состоится 6 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 16:30 мск.
- 4 октября 2019
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