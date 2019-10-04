Гол вратаря на 94-й минуте принёс «Краснодару-3» победу в матче с «Интером»

В матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги «Краснодар-3» принимал «Интер» из Черкесска. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий «Интера» Иван Столбовой на 24-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард «Краснодара-3» Роман Симонов. На 64-й минуте Столбовой снова вывел команду из Черкесска вперёд.
В конце матча «быки» остались в меньшинстве из-за удаления нападающего Михаила Берснева, но уже через шесть минут им удалось отыграться — отличился форвард Данил Бенедык. Победу хозяевам принёс вратарь Денис Адамов, забивший гол после подачи с углового на 94-й минуте.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Краснодар-3», набрав 12 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице группы «Юг», «Интер» (12) — 12-е.
- 4 октября 2019
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