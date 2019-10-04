Клопп — о видео с Маршем: если бы клуб показал такой ролик со мной, ушёл бы
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ролик с участием наставника «Зальцбурга» Джесси Марша, в котором тот выступил в раздевалке своей команды в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с красными.
«Если бы „Ливерпуль“ выпустил видео со мной в такой ситуации, я бы покинул клуб. Это правда, и это всё, что я должен сказать об этой ситуации», — приводит слова Клоппа Goal.com в своём «твиттере».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, после первого тайма матча «Ред Булл Зальцбург» уступал «Ливерпулю» со счётом 1:3. Во второй половине матча австрийская команда отличилась ещё дважды и сравняла счёт, однако по итогу 90 минут потерпела поражение со счётом 3:4.
Видео: речь тренера «Зальцбурга» перед камбэком в матче с «Ливерпулем»
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