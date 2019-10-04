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Почеттино: собираюсь провести в «Тоттенхэме» ещё пять лет

Почеттино: собираюсь провести в «Тоттенхэме» ещё пять лет
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сказал, что не думает об уходе из клуба, несмотря на все слухи.

«Мы должны оставаться одной командой. Я принимаю мнения. Когда не выигрываешь, подобное случается в любом клубе. Это нормально, что сейчас появилось много мнений и слухов. Всем нужно поговорить. Но нужно понимать, что речь идёт только о том, что мы проиграли матч.

У меня нет сомнений, что мы сохраним единство и снова найдём способ добиться успеха. Спустя пять с половиной лет на каждой пресс-конференции мы продолжаем говорить о моём будущем. Я собираюсь провести в этом клубе ещё пять лет.

Я верю, что меня поддерживает команда. Не сомневаюсь, что игроки стараются изо всех сил и хотят победить. Прежде всего они играют для себя и своих семей, а затем для клуба и тренерского штаба. У меня нет сомнений относительно их приверженности», — цитирует Почеттино Sky Sports.

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