Опубликован перечень проступков игроков «Реала», за которые они штрафуются

Издание Deportes Cuatro опубликовало перечень проступков игроков мадридского «Реала», за которые они будут штрафоваться.
Согласно этим документам, игроки «Реала» должны появляться в тренировочном комплексе клуба за 45 минут до начала занятия. Опоздание на пять минут обойдётся футболисту в € 250, на 15 минут — € 500, на более длительное время — € 1000 и больше. Отсутствие на тренировке по неуважительной причине наказывается штрафом в размере € 3000 евро.
В раздевалке и автобусе игроков «Реала» обязывают включить в своих мобильных телефонах беззвучный режим. За первое нарушение этого правила нужно заплатить € 250. Далее размер штрафа увеличивается до € 500–1000.
Один раз в неделю каждый футболист клуба должен пройти взвешивание. За нарушение — штраф € 250. Если вес игрока превышает допустимую норму, ему придётся заплатить до € 1000.
Кроме того, в документах указано, что игроки должны предупредить своего тренера и клуб, если собираются покинуть Мадрид в выходной день. Интервью и коммерческую деятельность тоже нужно предварительно согласовывать с представителями «Реала». Штрафы за нарушение этих правил достигают € 1000.
- 4 октября 2019
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