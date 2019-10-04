«Манчестер Юнайтед» намерен зимой купить форварда «Крыльев Советов» Соболева

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев входит в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед». В услугах 22-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, сообщает The Sun.

Манкунианцы попытаются приобрести Соболева уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Издание считает, что руководство «Крыльев Советов» согласится продать игрока за £ 15 млн (€ 16,8 млн). В услугах российского форварда заинтересованы также клубы из Турции.

В нынешнем сезоне Соболев забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.

«Манчестер Юнайтед», набрав 9 очков в 7 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.