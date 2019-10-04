Генеральный директор «Крыльев» прокомментировал интерес «МЮ» к Соболеву

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к форварду команды Александру Соболеву.
«Реален ли интерес «Манчестер Юнайтед» к Соболеву? Парень растёт, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всё возможно», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В нынешнем сезоне Соболев забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года. «Крылья Советов» в турнирной таблице РПЛ занимает 12-е место. В активе команды 11 очков.
«Манчестер Юнайтед», набрав 9 очков в 7 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 4 октября 2019
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