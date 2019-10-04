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«Барселона» может расстаться с Гризманном из-за его плохих отношений с Месси

«Барселона» может расстаться с Гризманном из-за его плохих отношений с Месси
Футбол / Испания 0

«Барселона» может расстаться с форвардом Антуаном Гризманном всего через год после его перехода в каталонский клуб из «Атлетико», сообщает Le10Sport.

Согласно информации источника, отношения между французом и капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси оставляют желать лучшего. Аргентинец недоволен тем, что «Барса» приобрела Гризманна, вместо того чтобы потратить деньги на возвращение из «Пари Сен-Жермен» Неймара. Если в ближайшие месяцы отношения между Месси и французским нападающим не улучшатся, на «Камп Ноу» будут готовы использовать второго для переговоров следующим летом с «ПСЖ» по тому же Неймару.

В текущем сезоне Гризманн сыграл за «Барселону» 9 матчей. На его счету 3 результативных удара и 2 голевые передачи.

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