«Барселона» может расстаться с Гризманном из-за его плохих отношений с Месси
«Барселона» может расстаться с форвардом Антуаном Гризманном всего через год после его перехода в каталонский клуб из «Атлетико», сообщает Le10Sport.
Согласно информации источника, отношения между французом и капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси оставляют желать лучшего. Аргентинец недоволен тем, что «Барса» приобрела Гризманна, вместо того чтобы потратить деньги на возвращение из «Пари Сен-Жермен» Неймара. Если в ближайшие месяцы отношения между Месси и французским нападающим не улучшатся, на «Камп Ноу» будут готовы использовать второго для переговоров следующим летом с «ПСЖ» по тому же Неймару.
В текущем сезоне Гризманн сыграл за «Барселону» 9 матчей. На его счету 3 результативных удара и 2 голевые передачи.
Месси: между мною и Гризманном нет никаких проблем
- 4 октября 2019
-
22:35
-
22:10
-
21:53
-
21:42
-
21:20
-
20:59
-
20:57
-
20:47
-
20:40
-
20:17
-
20:10
-
20:03
-
19:49
-
19:46
-
19:23
-
19:18
-
18:51
-
18:41
-
18:37
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
18:06
-
17:51
-
17:43
-
17:26
-
17:25
-
17:11
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:29
-
16:29
Партнерский контент