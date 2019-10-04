Уткин — о «МЮ» и Соболеве: это как письмо Серене Вильямс с предложением секса

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поделился мнением о слухах, которые приписывают интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву.
«Мне адски нравится новость о том, что нападающий „Крыльев Советов“ Соболев может перейти в „Манчестер Юнайтед“. Мне совершенно всё равно, в чью голову пришло это написать — это настолько нагло, это такой откровенный [выпендрёж], что можно только любоваться. Это примерно как поход шамана в Москву или письмо в «Фейсбуке» Серене Уильямс с предложением немедленного секса. Глупо ждать ответа. Надо наслаждаться дерзостью.
Соболев! Красавец! Какая компания тебе светит! Бензема! Суарес! Гризманн! И Соболев. Все они не играли за «МЮ». Такую компанию покидать не хочется. Не боги горшки обжигают, с одной стороны, а с другой — атланты держат небо на каменных руках. Не останавливайся, парень", — написал Уткин.
- 4 октября 2019
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