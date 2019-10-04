Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зидан — о Куртуа: в «Реале» нет неприкасаемых

Зидан — о Куртуа: в «Реале» нет неприкасаемых
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что голкиперу Тибо Куртуа не гарантировано место в стартовом составе команды.

«В этом вопросе всегда будут споры. Я рассчитываю на всех игроков. У нас нет неприкасаемых. Это касается и Куртуа, и любого другого футболиста. Люди могут говорить об ошибках Тибо, но он провёл три матча подряд без пропущенных голов. Мы следим за ситуацией. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Зидана AS.

Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года. Ранее он защищал цвета лондонского «Челси», мадридского «Атлетико» и бельгийского «Генка». В нынешнем сезоне 27-летний вратарь пропустил 6 мячей в 6 матчах испанской Примеры. В Лиге чемпионов Тибо пропустил 5 голов в 2 встречах.

«Реал» выступил с заявлением насчёт слухов про заболевание Куртуа
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019