Зидан — о Куртуа: в «Реале» нет неприкасаемых

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что голкиперу Тибо Куртуа не гарантировано место в стартовом составе команды.

«В этом вопросе всегда будут споры. Я рассчитываю на всех игроков. У нас нет неприкасаемых. Это касается и Куртуа, и любого другого футболиста. Люди могут говорить об ошибках Тибо, но он провёл три матча подряд без пропущенных голов. Мы следим за ситуацией. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Зидана AS.

Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года. Ранее он защищал цвета лондонского «Челси», мадридского «Атлетико» и бельгийского «Генка». В нынешнем сезоне 27-летний вратарь пропустил 6 мячей в 6 матчах испанской Примеры. В Лиге чемпионов Тибо пропустил 5 голов в 2 встречах.