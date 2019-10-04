«Реал» рассматривает вариант с приобретением Облака за € 120 млн
Голкипер «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в «Реале», сообщает El Desmarque.
Согласно информации источника, в «Королевском клубе» обеспокоены не лучшей игрой в текущем сезоне вратаря Тибо Куртуа. В связи с этим на «Сантьяго Бернабеу» рассматривают вариант с покупкой словенского голкипера «матрасников». «Сливочные» рассчитывают заманить 26-летнего футболиста выгодным личным контрактом и заплатить за него сумму отступных в размере € 120 млн.
В текущем сезоне Облак принял участие в 9 матчах на клубном уровне. На его счету 6 пропущенных мячей и 6 встреч на ноль. Контракт вратаря с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Ранее он также выступал за «Олимпию», «Бенфику», «Бейра-Мар», «Ольяненси», «Униан Лейрию» и «Рио Аве».
Облак: ни у «Атлетико», ни у «Реала» не было шансов на победу
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