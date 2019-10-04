В Москве прошёл I Кубок «Чемпионата» по футболу. Лучшие фото с соревнований
4 октября в Москве на стадионе «Чертаново» состоялся I Кубок «Чемпионата» по футболу для детей. В турнире, который был организован совместно с фондом «Пас в будущее», приняли участие 32 команды из самых разных регионов России.
По итогам фестиваля победителями и призёрами в двух возрастных категориях стали следующие команды
2008 год:
I место – «Чертаново-2» (Москва)
II место – «Строгино» (Москва)
III место – ФШМ (Москва)
2009 год:
I место – «Газовик» (Махачкала)
II место – «Воробьёвы Горы» (Москва)
III место – «Чертаново» (Москва)
Лучшие кадры с турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 4 октября 2019
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