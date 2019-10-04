В Москве прошёл I Кубок «Чемпионата» по футболу. Лучшие фото с соревнований

4 октября в Москве на стадионе «Чертаново» состоялся I Кубок «Чемпионата» по футболу для детей. В турнире, который был организован совместно с фондом «Пас в будущее», приняли участие 32 команды из самых разных регионов России.



По итогам фестиваля победителями и призёрами в двух возрастных категориях стали следующие команды



2008 год:

I место – «Чертаново-2» (Москва)

II место – «Строгино» (Москва)

III место – ФШМ (Москва)



2009 год:

I место – «Газовик» (Махачкала)

II место – «Воробьёвы Горы» (Москва)

III место – «Чертаново» (Москва)



Лучшие кадры с турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.