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В Москве прошёл I Кубок «Чемпионата» по футболу. Лучшие фото с соревнований

В Москве прошёл I Кубок «Чемпионата» по футболу. Лучшие фото с соревнований
Футбол / Прочие турниры 0

4 октября в Москве на стадионе «Чертаново» состоялся I Кубок «Чемпионата» по футболу для детей. В турнире, который был организован совместно с фондом «Пас в будущее», приняли участие 32 команды из самых разных регионов России.

По итогам фестиваля победителями и призёрами в двух возрастных категориях стали следующие команды

2008 год:
I место – «Чертаново-2» (Москва)
II место – «Строгино» (Москва)
III место – ФШМ (Москва)

2009 год:
I место – «Газовик» (Махачкала)
II место – «Воробьёвы Горы» (Москва)
III место – «Чертаново» (Москва)

Лучшие кадры с турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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