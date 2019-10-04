«Бетис» и «Эйбар» не выявили победителя в матче чемпионата Испании
В матче 8-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Эйбар». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Эйбара» Фабиан Орельяна, реализовавший пенальти на 34-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял нападающий «Бетиса» Лоренсо Морон, отличившийся после передачи защитника Марка Бартры. На 91-й минуте с поля был удалён хавбек гостей Гонсало Эскаланте, но команда Хосе Луиса Мендилибара сумела удержать ничью в меньшинстве.
«Эйбар», набрав 9 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» (9) — 12-е.
Посмотреть календарь матчей испанской Примеры сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».
Испания - Примера. 8-й тур
04 октября 2019, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Эйбар
Эйбар
0:1 Орельяна – 34' (пен) 1:1 Морон – 66'
Удаления: нет / Эскаланте – 90+1'
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