Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 12-го тура

Сегодня, 5 октября, начнётся 12-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (четыре — 5 октября и четыре — 6-го).

5 октября

«Уфа» — «Ахмат» (Уфа, 11:30 мск)

«Оренбург» — «Динамо» (Оренбург, 14:00 мск)

«Рубин» — «Тамбов» (Казань, 16:30 мск)

«Сочи» — «Крылья Советов» (Сочи, 19:00 мск)

6 октября

«Урал» — «Зенит» (Екатеринбург, 11:30 мск)

«Локомотив» — «Арсенал» (Москва, 14:00 мск)

ЦСКА — «Ростов» (Москва, 16:30 мск)

«Краснодар» — «Спартак» (Краснодар, 19:00 мск).

Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.