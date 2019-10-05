Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 12-го тура
Сегодня, 5 октября, начнётся 12-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (четыре — 5 октября и четыре — 6-го).
5 октября
«Уфа» — «Ахмат» (Уфа, 11:30 мск)
«Оренбург» — «Динамо» (Оренбург, 14:00 мск)
«Рубин» — «Тамбов» (Казань, 16:30 мск)
«Сочи» — «Крылья Советов» (Сочи, 19:00 мск)
6 октября
«Урал» — «Зенит» (Екатеринбург, 11:30 мск)
«Локомотив» — «Арсенал» (Москва, 14:00 мск)
ЦСКА — «Ростов» (Москва, 16:30 мск)
«Краснодар» — «Спартак» (Краснодар, 19:00 мск).
Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.
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