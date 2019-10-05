Холанд: устал от слухов о переходе в «Манчестер Юнайтед» на 9,9 из 10

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд прокомментировал свой потенциальный переход в «Манчестер Юнайтед».



«Пресса уделяет мне чрезмерное внимание. Это серьезный прессинг, дополнительное давление во время матчей и вне поля. Клуб старается меня ограждать от этого, но надеюсь, что в будущем будет справляться с этим ещё лучше. Я хочу, чтобы меня полностью защитили от этой темы.



Эти слухи мне уже надоели. Насколько я от них устал по шкале от 1 до 10? На 9,9», — приводит слова Холанда The Sun.



19-летний форвард стал открытием молодёжного чемпионата мира, а сейчас проявляет себя в Лиге чемпионов.



По информации The Sun, в списке потенциальных новичков «Манчестер Юнайтед» также фигурирует нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев.

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