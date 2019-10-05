Видео первого гола Гусева за «Нью-Джерси» в матче с «Виннипегом"

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев забил первый гол в матче с «Виннипег Джетс». Для него это первая заброшенная шайба в североамериканской лиге. Никита Гусев из «Нью-Джерси» вышел в третьем звене с Джеком Хьюзом. После первого периода счёт в матче — 1:0 в пользу «Нью-Джерси».
В феврале 2019 года установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне КХЛ 2018/19 набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено что Никита Гусев уйдет из СКА и присоединится к команде НХЛ «Вегас Голден Найтс». 14 апреля 2019 года подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка.
Так и не сыграв ни одного матча за «Вегас», 29 июля 2019 года Никиту обменяли в «Нью-Джерси Девилз» на выбор в 3-м раунде драфта 2020 года и выбор во 2-м раунде драфта 2021 года. Гусев подписал с «дьяволами» 2-летний контракт на $ 9 млн.
Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.
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