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«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Хетафе» в Лиге Европы

«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Хетафе» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

«Краснодар» обратился с благодарностью к болельщикам за поддержку в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«Спасибо вам за веру в нас и за поддержку, друзья! Даже в трудную минуту», — написано под фото в «инстаграме» «Краснодара».

После двух поражений краснодарцы занимают последнее место в группе С. В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Трабзонспором». Встреча состоится 24 октября. «Хетафе» в этот же день сыграет с «Базелем». Начало матчей — 22:00 мск.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» «Краснодара».

«Краснодар» потерпел поражение в матче Лиги Европы с «Хетафе»
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