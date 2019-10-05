«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Хетафе» в Лиге Европы

«Краснодар» обратился с благодарностью к болельщикам за поддержку в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«Спасибо вам за веру в нас и за поддержку, друзья! Даже в трудную минуту», — написано под фото в «инстаграме» «Краснодара».



После двух поражений краснодарцы занимают последнее место в группе С. В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Трабзонспором». Встреча состоится 24 октября. «Хетафе» в этот же день сыграет с «Базелем». Начало матчей — 22:00 мск.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» «Краснодара».