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«Уфа» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 5 октября в 11:30

«Уфа» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 5 октября в 11:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 5 октября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Ахмат». Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Ахмат» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Константин Шаламберидзе (Москва) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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