Эмери: Озил подходит стилю «Арсенала», но это не гарантирует ему места в старте
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери отметил, что полузащитник «канониров» Месут Озил должен бороться за место в стартовом составе команды.
«Озил способен играть так, как я хочу, он соответствует стилю „Арсенала“, но это не гарантирует ему места в стартовом составе. У нас теперь есть множество футболистов, которые борются за каждую позицию на поле. Они заслуживают возможности играть и помогать команде. Теперь все игроки на одинаковом уровне, и я хочу, чтобы они совершенствовались, бились за место в стартовом составе „Арсенала“. Если мы продолжим оставаться конкурентоспособными и будем становится лучше, это положительно скажется на будущем команды», — приводит слова Эмери Goal.com.
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