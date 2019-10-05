Гвардиола: не понимаю, почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил работу наставника «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.
«То, что Гальярдо сделал в „Ривер Плейт“, невероятно. Причём он делает удивительные вещи последовательно из года в год. Есть вещи, которые я не в силах объяснить. Одна из них — почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года. Иногда кажется, что в мире есть только Европа. Мы должны больше внимания уделять южноамериканскому футболу», — приводит слова Гвардиолы La Nacion со ссылкой на TNT Sports.
Гальярдо возглавляет «Ривер Плейт» с 2014 года. Под руководством аргентинского специалиста клуб дважды выигрывал Кубок Либертадорес, дважды становился обладателем Кубка Аргентины, а также завоевал Суперкубок Аргентины в 2018 году.
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